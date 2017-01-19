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Zonguldak Emniyet Müdürlüğünden Kızılay'a kan bağışı

19 Ocak 2017 Perşembe, 16:16
Zonguldak Emniyet Müdürlüğünden Kızılay'a kan bağışı
Zonguldak Emniyet Müdürlüğünden Kızılay'a kan bağışı
- İl Emniyet Müdürü Ahmet Turanlı "Kanımızı Sadece Kızılay'a veririz"

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Sertaç Özdemir
Kamera : Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kan bağış kampanyası düzenlendi.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kan bağış kampanyası düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen kan bağış kampanyasına Zonguldak İl Emniyet Müdürü Ahmet Turanlı, Türk Kızılay'ı Batı Karadeniz Bölge Müdür Dr. Hasan Ergen, Kızılay Kan Merkezi Müdürü Selim Alan ve emniyet personeli katıldı. Emniyet Müdürü Ahmet Turhanlı ve emniyet personeli gönüllü kan bağışında bulundu.
Düzenlenen gönüllü kan bağışı kampanyası ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürü Ahmet Turanlı Biz kanımızı sadece Kızılay'a veririz dedi. Kızılay'ın her zaman yanında olduklarını ifade eden Turanlı, "Şehrimize katkı anlamında Zonguldak'a hayırlı işler yapan kurum ve kuruluşlara destek olmak anlamında ihtiyacı olan vatandaşlarımıza gönül rahatlığı içerisinde Kızılay'a güvenlerini arttırma anlamında emniyet olarak yanlarında olduğunu hissettirmek noktasında kampanyaya destek vermek amacıyla buradayız. Bende daha önce büyüklerimizin dediği gibi sadece Kızılay'a kan verme kültürü doğrultusunda buradayız. Arkadaşlarımız en üst limitte bir katılım sağladılar. İlimizde özel bir güvenlik programı dolayısıyla katılım az gibi görünse de özellikle önümüzdeki günlerde açılışı yapılarca olan merkezi kan ünitesi noktasına hizmetleri de aksatmayacak şekilde kanlarını ulaştıracaklar. Gönüllü olarak bu işlere devam edeceğiz. İnşallah hayırlı olur. Kızılay'a duacıyız her zaman yanındayız" şeklinde konuştu.
Kan bağış kampanyasına destek olan başta Emniyet müdür Ahmet Turanlı ve emniyet teşkilatına teşekkür eden Kızılay Kan Merkezi Müdürü Selim Alan, "Emniyet teşkilatımızla kan anlamında olsun ve diğer konularda sürekli paslaşıyoruz. Sayın müdürüm sağ olsun duyarlılık gösterdi. Emniyet teşkilatımız hiçbir karşılık beklemeden kan bağışlıyorlar. Bizde bu kanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Biliyorsunuz kan sürekli ihtiyaç ve yapılmayan tek ilaç duyarlılıklarında ötürü başta müdürümüz olmak üzere tüm teşkilata teşekkür ediyorum" dedi.
Türk Kızılay'ı Batı Karadeniz Bölge Müdür Dr. Hasan Ergen, Yoğun mesaileri arasında kan bağına destek olan Emniyet Müdürü Ahmet Turanlı ve emniyet teşkilatına teşekkür etti.
(SÖ-SÖ-Y)

19.01.2017 16:20:28 TSI
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