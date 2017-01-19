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Vali Kamçı 112 Acil Çağrı Merkezinde İncelemelerde Bulundu



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KAYSERİ (İHA) - Vali Süleyman Kamçı, vatandaşlarımızın acil çağrı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm acil hizmet veren kurumların bir arada toplandığı 112 Acil Çağrı Merkezinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Erkilet Mahallesinde açılacak olan 112 Acil Çağrı Merkezine Vali Yardımcısı Zekeriya Güney ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak ile birlikte gelen Vali Kamçı, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Kamçı, Acil Çağrı Merkezi'nin 112, 155, 110, 156, 177 gibi acil durumlarda aranılan numaraların tek bir merkezde birleştirilmesi ve tek bir merkezden koordinasyonunun sağlanması görevini üstleneceğini ifade ederek, önümüzdeki dönemde açılacak olan merkezin Kayseri'ye hayırlı olmasını diledi.

Vali Kamçı, acil çağrı merkezlerinin öneminin herkes tarafından bilindiğini ve bu hizmetin insan hayatını doğrudan ilgilendirdiğini ifade ederek, hayati önem taşıyan acil çağrı hizmetlerinin tek elde toplandığını belirtti.

Modern şekilde tasarlanan merkezin teknolojinin tüm imkânları ile donatıldığını belirten Vali Kamçı, merkezin hizmete girdikten sonra hayati önem taşıyan ihbarlara karşı çok daha hızlı ve etkili müdahale edilebileceğini kaydetti.

Açıklamasının ardından 112 Acil Çağrı Merkezini gezen Vali Kamçı, Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak'tan merkezin son durumu hakkında bilgi aldı.

Erkilet Mahallesinde hizmete girecek olan 112 Çağrı Merkezi, 6 bin 169 m2 alan üzerinde hizmet verecek olup, toplam 6.293 milyon TL'ye mal olmuştur.

(AÖ-Y)



19.01.2017 16:22:12 TSI

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