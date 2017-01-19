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MABESEM'den konser ile şiir ve müzik dinletisi programı



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezleri (MABESEM) tarafından 20 Ocak Cuma günü 'Anadolu'dan Türküler' adlı müzik konseri, 21 Ocak Cumartesi günü de 'Mısra&Pena' adlı şiir ve müzik dinletisi programı düzenlenecek.

Malatya Büyükşehir Belediyesi 2017 yılı kültürel etkinlikler çerçevesinde bir konser ve bir şiir ve müzik dinletisi düzenleyecek.

20 Ocak Cuma günü konser düzenlenecek

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre Büyükşehir Belediyesi, Türk Halk Müziği Korosu tarafından 20 Ocak Cuma günü 'Anadolu'dan Türküler' konulu bir konser düzenlenecek. Şef Yaşar Büyükyolcu yönetimindeki konser, saat 19.00'da Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenecek.

21 Ocak'ta şiir ve müzik dinletisi düzenlenecek

21 Ocak Cumartesi günü ise yine MABESEM tarafından şiir ve müzik dinleti programı gerçekleştirilecek. MABESEM bünyesindeki Gitar, Tiyatro ve Ses Eğitimi kursiyerleri tarafından düzenlenecek olan 'Mısra&Pena' şiir ve müzik dinletisi ise saat 19.00'da Sanat Merkezi Salonunda yapılacak.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada 'Anadolu'dan Türküler' adlı konser ile 'Mısra&Pena' adlı şiir ve müzik dinletisinin ücretsiz sunulacağı ve tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.

(BT-OE-Y)



19.01.2017 16:26:58 TSI

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