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İskenderun'da TOKİ 1. etap çalışmaları başladı

19 Ocak 2017 Perşembe, 16:24
İskenderun'da TOKİ 1. etap çalışmaları başladı
İskenderun'da TOKİ 1. etap çalışmaları başladı

(Fotoğraflı)

Mustafa Mert
HATAY (İHA) - Hatay'ın İskenderun ilçesi Gültepe Mahallesi üst kısmında yaklaşık 470 dönüm arazi üzerine Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ ) tarafından yapılacak konutların 1. etabı için temel açma çalışmaları başladı.
TOKİ için yapılan yer tesliminin ardından yüklenici firma şantiye kurma çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.
İskenderun halkının yıllardır beklediği projenin hayata geçtiğini söyleyen İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, "İskenderun'a TOKİ konutları yapılması için büyük gayretler gösterdik. Çalışmalar hızla ilerliyor. Hükümetimiz, bakanlarımız, milletvekillerimiz bizlere her zaman destek oldu. TOKİ yeri çok güzel. Şuanda 1. etap çalışmaları başladı. İlk etapta binin üzerinde konut yapılacak. Yaklaşık 470 dönüm arazi üzerine inşa edilecek TOKİ konutları son derece modern ve güzel olacak. Sosyal donatıları, ticaret merkezi, okulu, camisi ile örnek bir proje İskenderun'da gerçekleşecek. İskenderun halkına hayırlı uğurlu olsun" dedi.
TOKİ konutlarının yapılacağı alanda Belediye Başkanı Seyfi Dingil, yüklenici firma yetkilileri ve bölge muhtarları ile birlikte yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
(MSM-Y)

19.01.2017 16:28:56 TSI
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