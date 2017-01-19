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Giresun'da 'çocuk polisler' görevde

19 Ocak 2017 Perşembe, 16:26
Giresun'da 'çocuk polisler' görevde
Giresun'da 'çocuk polisler' görevde

(Fotoğraflı)

Resul Yanbul
GİRESUN (İHA) - Giresun'da okul geçidi görevlisi olmak isteyen öğrencilere kimlik kartları ve trafik yelekleri törenle verildi.
Giresun'da 2016-17 eğitim ve öğretim yılında 'okul geçidi görevlisi' olmak isteyen öğrencilere kimlik kartları ve trafik yelekleri törenle verildi. Giresun İl Emniyet Müdürü Uğur Öztürk'ün katılımıyla Cumhuriyet Orta Okulu'nda düzenlenen törende eğitimden geçen ve gönüllü olarak okul geçidi görevlisi olan öğrencilere kimlik kartları ve yelekleri dağıtıldı.
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 134. Maddesine ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 178. Maddesine hükümleri gereğince eğitime tabi tutularak 'okul geçidi görevlisi' kimlik kartı alan öğretmenler, veliler veya 11 yaşını dolduran öğrenciler fahri olarak Giresun'da göreve başladılar.
İl Emniyet Müdürü Uğur Öztürk kimlikleri dağıtırken çocuklara nasihat ederek, görevlerinin öneminden bahsetti.
(RY-SO-Y)

19.01.2017 16:30:50 TSI
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