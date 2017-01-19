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Büyükşehir yeni Oto Pazarı Ve Mahrukatçılar Sitesi'nin yapımına başladı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi Yeni Oto Pazarı ve Mahrukatçılar Sitesi yatırımlarına start verdi.

Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Yeni Oto Pazarı ve Mahrukatçılar Sitesi'nin yerinin dolgu ve drenaj çalışması ağır kış şartlarına rağmen yapılıyor. İl merkezinin kuzeyindeki Çayırtepe Mahallesi (Müdürge) sınırları içerisinde bulunan 218 bin metrekarelik alana yapılan Yeni Oto Pazarı ve Mahrukatçılar Sitesi'nin 38 bin metrekarelik alanının dolgusu tamamlanırken, kalan 180 bin metrekare alanın da dolgu çalışması devam ediyor. D100 Karayolu üzerinde bulunan alanda dolgu çalışması tamamlandıktan sonra Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yüzey sularının drenaj çalışması da gerçekleştirilecek. Yeni Oto Pazarı ve Mahrukatçılar Sitesi'nin yerinin dolgu ve drenaj çalışmasının nisan ayına kadar tamamlanması hedefleniyor.

(ERZ-AT-Y)



19.01.2017 16:34:43 TSI

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