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Ceylanpınar Devlet Hastanesinde bir çok yeni ameliyat gerçekleştirildi

19 Ocak 2017 Perşembe, 16:30
Ceylanpınar Devlet Hastanesinde bir çok yeni ameliyat gerçekleştirildi
Ceylanpınar Devlet Hastanesinde bir çok yeni ameliyat gerçekleştirildi

(Fotoğraflı)

Uğur Kuş
ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçe Devlet Hastanesinde ortopedi alanında bir çok yeni ameliyat gerçekleştirildi.
Ceylanpınar Devlet Hastanesinde Op. Dr. Oğuzhan Pekince'nin atanmasından bu yana hastanede ortopedi ve travmatoloji alanında ilk kez bir çok başarılı ameliyat gerçekleştirildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Başhekim Yardımcısı Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Op. Dr. Oğuzhan Pekince "Yaklaşık 6 ay önce Ceylanpınar Devlet Hastanesinde göreve başladığını, Ceylanpınar'ın ilçe olarak Şanlıurfa merkeze uzak olması hastaların sevk edilmesinin hastalarda yol açabileceği maddi ve manevi yorgunluğu ortadan kaldırmak adına Başhekim Uz. Dr. Yusuf Çetin ile teknik altyapı desteğini sağlamak için gerekli hazırlıkları yaptıklarını ifade etti. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından ilçe devlet hastanesinde daha önce yapılmayan total diz protezi, revizyon total diz protezi, total kalça protezi, artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonları, el cerrahisi operasyonları başarıyla yapıldı. Bu ameliyatların sonrasında hastalarla yakından ilgilenilerek fiziksel ve psikolojik rehabilitasyonla da fonksiyonel düzeylerinin en üst düzeye çıkarılması için azami gayret gösteriliyor.
Dr. Pekince ortopedinin ilgilendiği alan olan uzuvların günlük hayatta çok fonksiyonel olması sebebiyle hastalığa ve darbelere çok açık bir alan olduğunu bundan dolayı da hasta sayısının çok olduğunu belirtti.
(UK-OE-Y)

19.01.2017 16:35:16 TSI
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