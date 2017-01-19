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"Gece Boyunca" adlı oyun Kartal'da sahnelendi



(Fotoğraflı)



İSTANBUL (İHA) - Kartal Sanat Tiyatrosu tarafından sahneye konan "Gece Boyunca" adlı tiyatro oyunu Kartallılardan yoğun ilgi gördü.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Ocak ayı etkinlikleri kapsamında Kartal Sanat Tiyatrosu tarafından sahneye konan "Gece Boyunca" adlı tiyatro oyunu, Kartal'da sahnelendi. "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" adlı televizyon dizisinin de senaristi olan Coşkun Irmak tarafından yazılan ve Kartal Sanat Tiyatrosu oyuncuları; Emin Maltepe ile Nihat Nadi Ülger'in rol aldığı tiyatro oyununa Kartal halkı büyük ilgi gösterdi.

Bir depoda, hayalleriyle kendi dünyasını kurmuş bir bekçi ve fedakar bir babanın hikayesini konu alan oyunda, ikili arasında önce tartışma yaşanması ve ardından da bir gecede nasıl iyi birer dost haline geldikleri yansıtıldı. Trajikomik öğelerin oldukça yoğun kullanıldığı tiyatro oyununda, farklı dünyaları olan bu iki insanın bir gecede başlarına gelen olaylar seyirciyi adeta büyüledi. Yaklaşık 2 saat süren tek perdelik tiyatro oyunu, Kartallı tiyatroseverlerden tam not aldı.

(HB-SÜ-Y)



19.01.2017 16:35:54 TSI

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