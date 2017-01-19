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Karaman, Turizm Tanıtım ve Bilgi Merkezi'nden gezilebiliniyor



(Fotoğraflı)



KARAMAN (İHA) - Karaman Belediyesi bünyesinde hizmete açılan Turizm Tanıtım ve Bilgi Merkezi, ziyaretçilerini tarihte keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.

Karaman'ın sahip olduğu turizm zenginliklerinin anlatılması ve tanıtılması için son derece profesyonel bir şekilde hazırlanan Turizm Tanıtım ve Bilgi Merkezi tarihi taş binada bulunuyor. Bir müze gibi hizmet veren merkezin, Karaman turizmine büyük katkı sağladığını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, il dışından gelen ziyaretçilerin yanı sıra Karamanlı vatandaşlarında Turizm Tanıtım ve Bilgi Merkezine büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Merkezin, dijital donanımları ve profesyonel dizaynı ile eşine az rastlanır şekilde hazırlandığını belirten Çalışkan, "Karaman sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda büyük potansiyele sahip bir şehir. Turizm başta olmak üzere bazı değerlerinin de harekete geçirilmesi ile Karaman kısa süre içerisinde ülkemizin parlayan yıldızı olacaktır. Turizm Tanıtım ve Bilgi Merkezi, Karaman'a gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin her türlü turizm değeri, konaklama, yeme içme ve ulaşımı hakkında bilgi alabilecekleri bir mekân. Turizm Tanıtım ve Bilgi Merkezi içerisinde, tematik anlatımlar, sanal tur, animasyonlar, tanıtım filmleri, hologram anlatımlar, yürüyüş simülasyonları ve akıllı kent yazılımları bulunmaktadır. Yerli ve yabancı ziyaretçileri özellikle Karamanlı vatandaşlarımızı da Tarihi taş binada hizmet veren bu merkezi ziyaret etmeye davet ediyorum" dedi.

(MD-AH-Y)



19.01.2017 16:36:14 TSI

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