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Tepebaşı Belediyesi'nden hat boyundaki düzenleme alanındaki çöplerle ilgili açıklama



ESKİŞEHİR (İHA)  Tepebaşı Belediyesi, TCDD tarafından hat boyundaki düzenleme alanındaki çöplerle ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Demiryolunun şehir içerisinde yeraltına alınması sonrasında, TCDD tarafından hat boyunda yapılan çevre düzenlemesi ile yapılan alana bırakılan çöpler bazı gazetelerimizde yer almıştır. Düzenlenişinden itibaren temizlik çalışmaları TCDD tarafından yaptırılmış olup, Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bu konuda bir talep gelmemiştir. Halen Belediyemiz ile TCDD arasında görüşmeler sürdürülmekte olup, konuyla ilgili karar kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.

(İHA-MET-Y)



19.01.2017 16:37:20 TSI

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