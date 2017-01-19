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Metin Gündoğdu: "Hizmet için dağları deliyoruz"

- AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu:

- "Ordu'da 2003'ten bu yana ulaştırma alanında 3.5 milyar TL'nin üzerinde yatırım yapıldı"

- "Sadece Ordu Çevre Yolu için 700 milyon TL yatırım yapıldı"



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, AK Parti hükümetleri döneminde Ordu'daki bölünmüş yol oranının yüzde 158 arttığını belirterek, çevre yolunun ilk etabında sona gelindiğini söyledi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın Ordu'daki ulaştırma ve iletişim hizmetleri için 2003'ten bu yana 3 milyar 500 milyon TL'nin üzerinde yatırım yapıldığını belirten AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, "Nüfus ile birlikte bireysel araçlanma sayısında büyük artışlar meydana geldi. Bu da mevcut yolların talebi karşılayamamasına sebep oldu. Hükümete geldiğimiz ilk günden beri Türkiye çapında adete bir ulaştırma seferberliği başladı. Bu kapsamda 6.100 km olan bölünmüş yol uzunluğu 24.260 kilometrenin üzerine çıktı. Ordu'da ise 2003 yılında sadece 50 km uzunluğunda olan bölünmüş yol 129 kilometreye çıkarıldı. Bitümlü sıcak kaplamalı yolların uzunluğu ise 48 kilometreden 274 kilometreye yükseltildi. Ordu'daki bölünmüş yol oranı2003-2015 seneleri arasındaki 12 yılda yüzde 158 oranında artmıştır" dedi.



"Hizmet için dağları deldik"

Metin Gündoğdu, şöyle konuştu: "Karadeniz Sahil Yolu'nun Ordu sınırları içinde kalan bölümlerinde çok sayıda tünel yer alıyor. Fatsa-Bolaman-Ordu arasında Kadıoğlu Tüneli 373 metre, Kozbükü Tüneli 518 metre, Tekkebak Tüneli 305 metre, Nefise Akçelik Tüneli 4 bin 119 metre tamamlanarak hemşehrilerimizin hizmetine açılmıştır. Ünye Çevre Yolumuzda yer alan Yunus Emre Tüneli 3 bin 826 metre ve Bayramca Tüneli bin 390 metre'dir. Adeta dağları, tepeleri delerek Ordulu hemşerilerimize hizmet götürdük."



Çevre yolu için 700 milyon TL

Ordu Çevre Yolu'nun ilk etabında sona yaklaşıldığını kaydeden Gündoğdu, şu bilgileri verdi: "Çevre yolunun ikinci bölümü için ihale çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Çevre yolunun 2. aşaması için önümüzdeki birkaç hafta içinde ihale yapılacak. Bu projenin uzunluğu 19.1 Kilometre olup bu mesafenin 13 kilometresi 3 ayrı tünelden oluşmaktadır. Sadece Ordu Çevre Yolu için 700 milyon TL yatırım yapıldı. Fatsa çevre yolu ise ihale aşamasındadır. 4 buçuk ay içinde sözleşmenin imzalanarak saha çalışmalarının başlamasını öngörüyoruz."

(MAK-SLH-Y)



19.01.2017 16:37:35 TSI

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