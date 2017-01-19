YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sarıcakaya'da toplu sözleşme sevinci

Sarıcakaya'da toplu sözleşme sevinci



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Sarıcakaya Belediyesi ile Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (HAK-İŞ) bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında toplu sözleşme imzalandı.

Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler, Hak-İş Kütahya İl Temsilcisi Ahmet Özen, Hizmet-İş Eskişehir Şube Başkanı Ayşegül Durur ile imzaladıkları toplu iş sözleşmesiyle, belediyede çalışan 6 daimi işçinin haklarının teminat altına alındığını söyledi. İlk kez imzalanan toplu iş sözleşmesinin 15 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girdiğini belirten Başkan Güler, "Belediyemiz her daim işçisiyle barışık, bir şekilde bu zamana kadar çalışmalarını yürütmüş ve yürütmeye de devam edecektir. Demokratik işçi haklarının gereğini her koşulda gözeterek her şeyden önemlisi Hakkaniyet çerçevesinde bu çalışmalarımızı yürütme çabası içerisindeyiz. Hayırlı olsun" dedi.

Hak-İş Kütahya İl Temsilcisi Ahmet Özen de, Sarıcakaya Belediyesi'nin bu sözleşme ile demokratik işçi haklarının gereğini yerine getirip işçi ve işçi emeğine olan saygısını bir kez daha göstermiş olduğunu aktararak "Sözleşmenin işçilerimiz ve belediyemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

(İHA-MET-Y)



19.01.2017 16:38:28 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER