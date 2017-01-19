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Nilüfer'de "İyileştirme Ekibi" iş başında



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BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi, personelinin memnuniyetini ve performansını artırmak için "Çalışan Memnuniyet Araştırması İyileştirme Ekibi" kurdu. Ekip, yapılan anketten elde ettiği verileri raporlayarak Başkan Bozbey'e sunacak.

Nilüfer Belediyesi, 2016 yılı Çalışan Memnuniyet Araştırması (ÇMA) sonuçlarının değerlendirilmesi için İyileştirme Ekibi kurdu. Nilüfer Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Danışmanı Doç. Dr. Kurtuluş Kaymaz önderliğindeki ekipte 10 personel yer alıyor. Gönüllüler arasından kurulan Çalışan Memnuniyet Araştırması İyileştirme Ekibi, 2016 yılında yapılan anket sonuçlarını inceleyerek, personelin memnuniyetsiz olduğu konuları ve sorunların çözümü noktasında yapılması gerekenleri tespit edecek. ÇMA ekibi elde ettiği verileri raporlayarak Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e bildirecek. Bozbey'in onayından sonra iyileştirme konuları hayata geçirilecek.

Nilüfer Belediyesi, 2000 yılından bu yana her yıl gerçekleştirdiği 'Çalışan Memnuniyeti Anketi' ile memnuniyet ölçümü yaparken çalışanların yönetimden taleplerini de alıyor.

(MŞ)



19.01.2017 16:38:29 TSI

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