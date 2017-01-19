19 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İl şampiyonu filenin sultanları başarılarını Başkan Gençer ile paylaştı

19 Ocak 2017 Perşembe, 16:35
İl şampiyonu filenin sultanları başarılarını Başkan Gençer ile paylaştı
İl şampiyonu filenin sultanları başarılarını Başkan Gençer ile paylaştı

(Fotoğraflı)

Suat Salgın
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalıkgücü Belediyespor Kulübü bünyesindeki voleybol şubesi her yaş kategorisinde başarıdan başarıya koşmayı sürdürüyor.
Ayvalık Belediye Başkanlık makamında saat 17.00'de başlayan ziyarette; Voleybol Şube Sorumlusu Saki Bacan, Antrenör Sedat Oğuz, Kaptan İrem Akçay, Elif Sevinç, Ezgi Uludağ, Sanem Şen, Doğa Oğuz, Nazlıcan Ender, Simge Çobanoğlu, Selcan Özışık, Pınar Karaman, Ecem Özbay, Ekinsu Toprak ve Ilgın Demirhan katıldı.
Ziyarette konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, ''Üst üste iki kere şampiyon olmanız sizden beklentilerimizi çok artırdı. Ablalarınıza destek olmanızı bekliyoruz. Onlar da çok başarılı. Kulüp Başkanınızı, yönetim kurulunuzu, teknik ekibinizi ve sizi tek tek kutluyorum. Her maç kalbimiz sizinle unutmayın" dedi.
(SS-EME)

19.01.2017 16:39:15 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Ayvalık Muhtarlar Derneği'nden Voleybol Turnuvası
YEREL

AYVALIK MUHTARLAR DERNEĞİ'NDEN VOLEYBOL TURNUVASI
Kaymakam Sırmalı Yeni Halk Eğitimi Binasını ziyaret etti
YEREL

KAYMAKAM SIRMALI YENİ HALK EĞİTİMİ BİNASINI ZİYARET ETTİ
Best, Vali Yazıcı'yı ağırladı
YEREL

BEST, VALİ YAZICI'YI AĞIRLADI
Ayvalık'ta 'İmkan Bizden Oynamak Sizden' futbol turnuvası finalleri gerçekleşti
YEREL

AYVALIK'TA 'İMKAN BİZDEN OYNAMAK SİZDEN' FUTBOL TURNUVASI FİNALLERİ GERÇEKLEŞTİ
&quot;Benim Adım İyilik&quot; toplumsal duyarlılık oluşturuyor
YEREL

"BENİM ADIM İYİLİK" TOPLUMSAL DUYARLILIK OLUŞTURUYOR
Türkü ve şiirlerle 15 Temmuz Şehitlerini andılar
YEREL

TÜRKÜ VE ŞİİRLERLE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ ANDILAR
Ödülünü annesinin elinden aldı
YEREL

ÖDÜLÜNÜ ANNESİNİN ELİNDEN ALDI
Ayvalık'ta eski İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilen'e daire amirlerinden veda yemeği
YEREL

AYVALIK'TA ESKİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ BİLEN'E DAİRE AMİRLERİNDEN VEDA YEMEĞİ
Balıkesir'de halter sporunu Burhaniyeli gençler temsil ediyor
YEREL

BALIKESİR'DE HALTER SPORUNU BURHANİYELİ GENÇLER TEMSİL EDİYOR
Burhaniye' de umrecileri başkan yardımcıları uğurladı
YEREL

BURHANİYE' DE UMRECİLERİ BAŞKAN YARDIMCILARI UĞURLADI
Balıkesir'de 15 bin kişi yeni kimlik başvurusu yaptı
YEREL

BALIKESİR'DE 15 BİN KİŞİ YENİ KİMLİK BAŞVURUSU YAPTI
Ayvalık'ta genişletilmiş güvenlik toplantısı
YEREL

AYVALIK'TA GENİŞLETİLMİŞ GÜVENLİK TOPLANTISI
Necdet Uysal &quot;Gençlerle Başbaşa&quot; kitabını öğrencilere hediye etti
YEREL

NECDET UYSAL "GENÇLERLE BAŞBAŞA" KİTABINI ÖĞRENCİLERE HEDİYE ETTİ
Balıkesir'de trafik kazası: 2 yaralı
YEREL

BALIKESİR'DE TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
Minik yazarların ilk eseri çıktı
YEREL

MİNİK YAZARLARIN İLK ESERİ ÇIKTI
AVLU Balıkesir Tanıtıldı
YEREL

AVLU BALIKESİR TANITILDI
&quot;Benim Adım İyilik&quot; projesi hayata geçiyor
YEREL

"BENİM ADIM İYİLİK" PROJESİ HAYATA GEÇİYOR
Açık öğretim ortaokul ve liseye ilk kayıtlar başladı
YEREL

AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKUL VE LİSEYE İLK KAYITLAR BAŞLADI
Simav çayı coştu
YEREL

SİMAV ÇAYI COŞTU
Yeni Otogar çevresindeki dere ıslah ediliyor
YEREL

YENİ OTOGAR ÇEVRESİNDEKİ DERE ISLAH EDİLİYOR
Eğitim için el ele verdiler
YEREL

EĞİTİM İÇİN EL ELE VERDİLER