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İl şampiyonu filenin sultanları başarılarını Başkan Gençer ile paylaştı



(Fotoğraflı)



Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalıkgücü Belediyespor Kulübü bünyesindeki voleybol şubesi her yaş kategorisinde başarıdan başarıya koşmayı sürdürüyor.

Ayvalık Belediye Başkanlık makamında saat 17.00'de başlayan ziyarette; Voleybol Şube Sorumlusu Saki Bacan, Antrenör Sedat Oğuz, Kaptan İrem Akçay, Elif Sevinç, Ezgi Uludağ, Sanem Şen, Doğa Oğuz, Nazlıcan Ender, Simge Çobanoğlu, Selcan Özışık, Pınar Karaman, Ecem Özbay, Ekinsu Toprak ve Ilgın Demirhan katıldı.

Ziyarette konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, ''Üst üste iki kere şampiyon olmanız sizden beklentilerimizi çok artırdı. Ablalarınıza destek olmanızı bekliyoruz. Onlar da çok başarılı. Kulüp Başkanınızı, yönetim kurulunuzu, teknik ekibinizi ve sizi tek tek kutluyorum. Her maç kalbimiz sizinle unutmayın" dedi.

(SS-EME)



19.01.2017 16:39:15 TSI

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