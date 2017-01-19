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Yetiştiricilere proje destekleri anlatıldı



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından Arapgir ilçesinde gerçekleştirilen saha çalışmasında yetiştiricilere verilen destekler hakkında bilgiler verildi.

Hayvancılığın yoğun olduğu Arapgir ilçesinde yetiştiriciler ile bir araya gelen Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, bu tür saha çalışmaları yaparak yetiştiricileri bilgilendirmek istediklerini söyledi. Yetiştiricilerin yaşadıkları sıkıntıları da bu kapsamda yerinde tespit ettiklerini belirten Akın, "Tabi burada asıl amacımız, yetiştiricilerimizin devletimizin verdiği desteklerden en iyi şekilde faydalanabilmesidir" dedi.

Başkan Akın, mera ıslahı ile ilgili ilkbahar itibari ile çalışmalara başlayacaklarını aktararak yetiştiricilere sunulan diğer devlet desteklerini anlattı.

Akın'ın konuşmasının ardından yetiştiricilerin soruları Birlik ziraat mühendisi Emre Elçi ile Veteriner Teknikeri Ayşegül Karakuş tarafından yanıtlandı. Toplantıya katılan yetiştiriciler ayrıca anket çalışmasına da katıldı.

(CÖ-OE-Y)



19.01.2017 16:40:10 TSI

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