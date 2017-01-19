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KOSKİ'den su yatırımında altın yıl



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KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, KOSKİ Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yatırımlarla su sıkıntısı yaşayan yerleşim yerlerinin ihtiyaçlarını karşıladığını belirterek, bu kapsamda 2016 yılı içerisinde toplam 143 kuyu açıldığını ve bin 664 litre / saniye debili su temin edildiğini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, içme ve kullanma su temini çalışmaları kapsamında su azlığı ve sağlıksız su problemi yaşayan yerleşim yerlerinin içme ve kullanma su ihtiyaçlarını karşılıyor. 2016 yılında da 2015 yılında olduğu gibi su temin çalışmalarını aksatmadan sürdüren KOSKİ Genel Müdürlüğü, 23 ilçede, 143 farklı noktada kuyu açımı gerçekleştirdi. Toplamda bin 664 litre/saniye debili su temin eden KOSKİ Genel Müdürlüğü, toplam 23 bin 494 metre sondaj vurdu.



Bin 664 litre/saniye su temin edildi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya sınırları içerisinde bulunan tüm yerleşim birimlerinde öncelikli hizmet olarak su ihtiyacının giderilmesi konusunda KOSKİ Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. Başkan Akyürek, "KOSKİ Genel Müdürlüğümüzün merkez dahil 23 ilçede, 143 yerleşim yerinde açtığı kuyulardan temin edilen bin 664 litre/saniye debili su, şebekelere aktarılarak hemşehrilerimizin su ihtiyacı giderilmiş oldu. 4 milyon 384 bin 425 lira maliyetle gerçekleştirdiğimiz su temin çalışmalarımızda toplam 23 bin 494 metre sondaj vuruldu" dedi.



23 ilçede 143 mahalle sağlıklı suya kavuştu

Büyükşehir Belediyesi tarafından su temin çalışmalarının yapıldığı mahalleler ve temin edilen su miktarları şöyle; Ereğli ilçesindeki 2 mahallede 50 litre/saniye, Doğanhisar ilçesindeki 2 mahallede 7 litre/saniye, Derebucak ilçesindeki 1 mahallede 40 litre/saniye, Derbent ilçesindeki 4 mahallede 20 litre/saniye, Çumra ilçesindeki 3 mahallede 12 litre/saniye, Cihanbeyli ilçesindeki 8 mahallede 59 litre/saniye, Bozkır ilçesindeki 2 mahallede 30 litre/saniye, Beyşehir ilçesindeki 10 mahallede 78 litre/saniye, Altınekin ilçesindeki 13 mahallede 151 litre/saniye, Akören ilçesindeki 6 mahallede 34 litre/saniye, Ahırlı ilçesindeki 1 mahallede 2 litre/saniye, Yunak ilçesindeki 4 mahallede 40 litre/saniye, Tuzlukçu ilçesindeki 2 mahallede 8 litre/saniye, Selçuklu ilçesindeki 14 mahallede 174 litre/saniye, Sarayönü ilçesindeki 2 mahallede 38 litre/saniye, Meram ilçesindeki 10 mahallede 72 litre/saniye, Kulu ilçesindeki 16 mahallede 174,8 litre/saniye, Karatay ilçesindeki 12 mahallede 132 litre/saniye, Karapınar ilçesindeki 2 mahallede 30 litre/saniye, Kadınhanı ilçesindeki 7 mahallede 157 litre/saniye, Ilgın ilçesindeki 15 mahallede 349 litre/saniye, Hüyük ilçesindeki 2 mahallede 20 litre/saniye, Güneysınır ilçesindeki 5 mahallede 23,5 litre/saniye debili su temin edildi.

(İB-AH-Y)



19.01.2017 16:38:37 TSI

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