YEREL HABERLER / SİİRT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. STSO heyeti Emniyet Müdürü Tokyay'ı ziyaret etti

STSO heyeti Emniyet Müdürü Tokyay'ı ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT (İHA) - Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) heyeti bir süre önce Siirt Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Mustafa Tokyay'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Oda Başkan vekilleri Nedim Kuzu ve Fuat Özgür Çalapkulu başkanlığındaki heyet Emniyet Müdürü Tokyay ile ilin genel durumu, emniyet müdürlüğü ile STSO'nun yaptığı çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundular. Ziyaretin ardından açıklama yapan STSO Başkan Vekili Nedim Kuzu; "İlimizde görevine başlayan Tokyay'ı ziyaret ederek onun şahsında bütün emniyet teşkilatına başarılar diledik. Genelde ülkemizin özelde ilimizin huzur ve güvenliği vatandaşımızın canı ve malının korunması için gece gündüz demeden büyük bir fedakarlık içerisinde çalışan, gerektiğinde gözünü kırpmadan şehitlik mertebesine ulaşan güvenlik güçlerimize çok şey borçlu olduğumuzu belirterek bu ziyarette ilimizin ve üyelerimizin sorunlarını da aktardık" dedi.

Heyette oda başkan vekilleri Kuzu ve Çalapkulu'nun yanı sıra Meclis Başkan Vekili Metin Arıtürk, yönetim kurulu ve meclis üyeleri Mansur Özkılıç, Necati Sürme, Özcan Şahin, M.Fatih Özgen, Zafer Savaş Bedük, Serkan Alkın ve Serdar Özyeşil de yer aldı.

(MND-AKK-Y)



19.01.2017 16:40:46 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER