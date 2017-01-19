YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ak Parti'den 'boşaltılan çürük binalar yıkılsın' önerisi

Ak Parti'den 'boşaltılan çürük binalar yıkılsın' önerisi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı Çevre ve Şehircilik Başkanı Yasemin Okur, Eskişehir'de çürük oldukları tespit edilip boşaltılan binaların, belediyeler tarafından biran önce yıkılması gerektiğini söyledi.

Eskişehir'de tahliye edilen çürük ve yıkılmayı bekleyen binaların İstanbul Zeytinburnu'ndaki gibi üzücü bir şekilde kendiliğinden yıkılmasını beklenmemesi gerektiğini vurgulayan Yasemin Okur "İstanbul Zeytinburnu ilçesinde bulunan binanın daha önce tahliye edilmesine rağmen bir türlü yıkımı gerçekleştirilmemiş olup göçmesi sonucunda kaldırımdan geçen insanlar hayatlarını kaybetmişlerdir. İstanbul'da yaşanan bu elim olayın, metruk bina sayısı 600'ün üzerinde bulunan ilimizde de yaşanmaması için belediyelerimiz çalışma başlatmalılar" dedi.

Boşaltılmış binaların metruk alanlar oluşturduğunu da dile getiren Okur, "Bunların yanı sıra uyuşturucu ile mücadele de bu binaların biran önce yıkılması önem arz etmektedir. Bu konuda Belediyelerimizi göreve davet ediyoruz" diye konuştu.

(İHA-MET-Y)



19.01.2017 16:41:39 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER