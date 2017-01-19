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Ayvalık'ta 'İmkan Bizden Oynamak Sizden' futbol turnuvası finalleri gerçekleşti



(Fotoğraflı)



Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliği ve İlçe Belediyelerin katkılarıyla düzenlenen mahalle ligi turnuvası oynanan son maçla tamamlandı. Ödül törenine Ayvalık Belediyesi adına Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Murat Sarp, Gençlik ve Spor Hizmetleri İlçe Müdür Vekili Adnan Adıgüzel, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kazım İnce ve Turnuvanın Ayvalık Sorumlusu Ertan Yasal katıldı.

Ayvalık Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü sorumluluğunda düzenlendiği öğrenilen maçlar, belediye bünyesindeki Sarı Zeybek Spor Tesisleri oynandı. Gençler ve Yıldızlar kategorilerinde oynanan maçlarda birinci olan takımların Ayvalık'ı, Balıkesir'de temsil etme hakkına sahip olduğu bildirildi.

Yıldızlar kategorisinde 33 takımın başvurduğu karşılaşmalarda Mehmet Akif Ersoy Orta Okulu birinci olurken, ikinciliği Ali Çetinkaya Ortaokulu, üçüncülüğü Yeni Mahallespor, dördüncülüğü İmam Hatip Ortaokulu elde etti.

Turnuvanın; Gençler kategorisinde 15 takım mücadele ederken, bu kategoride Yeni Mahallespor birinci, Ayvalık Atatürk Anadolu Lisesi ikinci, Cunda Mesleki Teknik Anadolu Meslek Lisesi üçüncü, Küçükköy Cami Gençlik Spor Kulübü de dördüncü oldu.

Yaklaşık 450 sporcunun katıldı turnuvanın ödülleri Ayvalık protokol üyeleri tarafından verildi.

Törende konuşan Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, turnuvanın gerçekleşmesinde emeği geçen başta Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı olmak üzere, tüm kurumlara, teknik ekiplere ve sporculara tek tek teşekkür etti. Sporun Ayvalık'ın en önemli simgelerinden biri olduğunu belirten Gökay Bacan, "Yenildim deyip spora küsmeyin. Spordan kopmayın. Bizim için kaybeden yok. Cesaretli olup, buralara kadar geldiyseniz bence kazandınız" ifadelerini kullandı.

(SS)



19.01.2017 16:42:26 TSI

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