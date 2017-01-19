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Devrek Hamidiye Anadolu Lisesi Kros karşılaşmalarında birinci oldu

19 Ocak 2017 Perşembe, 16:40
Devrek Hamidiye Anadolu Lisesi Kros karşılaşmalarında birinci oldu
Devrek Hamidiye Anadolu Lisesi Kros karşılaşmalarında birinci oldu

(Fotoğraflı)

Fikri Erdem
ZONGULDAK (İHA) - Devrek Hamidiye Anadolu Lisesi öğrencileri kros karşılaşmalarında birinci oldular.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde faaliyette bulunan Devrek Hamidiye Anadolu Lisesi öğrencileri Zonguldak'ta düzenlenen kros yarışmalarında genç kızlarda takım birincisi olurken, kros genç erkekler de takım halinde il birinciliğini elde ettiler. Ferdi olarak Yasemin Oruçoğlu İl birincisi, Behlüldane Yanık il birincisi, Yasin Taşkıran ve Buse Salbaş il üçüncüsü olurken, toplamda 14 altın olmak üzere 29 madalya kazandılar. İki takımın sporcuları ileri tarihte gerçekleştirilecek olan karşılaşmalarda Sinop'ta bölge yarışmasında Zonguldak'ı temsil edecek. Karşılaşmalarda başarı gösteren sporcuları ve okul yönetimini tebrik eden Devrek Kaymakamı Yakup Güney Devrek Hamidiye Anadolu Lisesine başarılar diledi.
(FE-RFK-Y)

19.01.2017 16:44:28 TSI
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