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Akçakale Kaymakamı sınırdaki duvar çalışmalarını inceledi



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Akçakale Kaymakam Selçuk Yosunkaya, sınır bölgesinde yapılan beton duvarı çalışmalarını yerinde görerek, denetim ve incelemelerde bulundu.

Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, 2'inci Hudut Tabur Komutanı Ufuk Küçük ve İlçe Jandarma Komutanı Onur Çark ile birlikte sınır Suriye ile Türkiye arasında yapımı devam eden güvenlik duvarı çalışmalarını yerinde görerek, denetim ve incelemelerde bulundu. Kaymakam Selçuk Yosunkaya yapılan çalışmalar hakkında 2'inci Hudut Tabur Komutanı Ufuk Küçük 'ten bilgi aldı.

Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya inceleme sonrası yaptığı açıklamada, "Akçakale ilçemiz 82. kilometrelik sınır hattıyla Türkiye'nin en uzun sınır hattına sahip ilçe konumundadır. Dolayısıyla sınır hattımızda yapılan beton blokların çalışmalarını yerinde görerek, denetim ve incelemelerde bulunduk. Burada yetkili çalışma arkadaşlarımızdan gerekli bilgileri alarak bu çalışmaların üzerinde hassasiyetle duruyoruz. İnşallah bu çalışama sayesinde sınır hattımızda yasadışı geçişlerin de önüne geçilmiş olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Selçuk Yosunkaya, sınır hattını denetim ve incelemelerde bulunurken, nöbet tutan askerleri de ziyaret ederek onlara moral verdi.

(Şİ-OE-Y)



19.01.2017 16:46:08 TSI

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