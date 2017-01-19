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YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
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Yerköylü muhtarlar kimlik kartlarına kavuştular

19 Ocak 2017 Perşembe, 16:42
Yerköylü muhtarlar kimlik kartlarına kavuştular
Yerköylü muhtarlar kimlik kartlarına kavuştular

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarına muhtar kimlik kartları dağıtıldı.
Yerköy Kaymakamlığı tarafından yaptırılan muhtar kimlik kartları Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği'nde düzenlenen törenle İlçe Kaymakamı Nevzat Şengök ve Yerköy Belediye Başkanı Mehmet Ağaoğlu tarafından köy ve mahalle muhtarlarına dağıtıldı.
Kaymakam Nevzat Şengök, "Muhtarlarımıza bu güne kadar birçok ikametgah il muhaberi, nüfus kayıt örneği ve evlilik cüzdanı vermesine rağmen kendilerini tanıtacak kimlik kartına sahip değildi. Bugün burada 60 köy muhtarı, 14 mahalle muhtarımıza kaymakamlığımız tarafından yaptırılan kimlikleri dağıtıyoruz. Muhtar kimlik kartları muhtarlarımızın işlerini kolaylaştıracak, aidiyet duygularını daha geliştirecek ve kendilerini tanıtmada yardımcı olacaktır. Kimlik kartlarının muhtarlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Kaymakam Nevzat Şengök ve Belediye Başkanı Mehmet Ağaoğlu tarafından tek tek muhtarlara kimlikleri teslim edildi.
Köy ve mahalle muhtarları ise İlçe Kaymakamı Nevzat Şengök'e teşekkür ederek "Kaymakamımız bu güne kadar tüm sorunlarımızı çözmemizde bizlere yardımcı oldu.Her daim yanımızda oldu. Kimlik kartı dağıtmakla da bizleri onure etti" şeklinde konuştular.
(BMG-AÖ-Y)

19.01.2017 16:46:54 TSI
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