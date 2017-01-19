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ADÜ Diş Hekimliği Fakültesi 1000'inci hastasını kabul etti



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, büyük bir başarıya imza atarak 400 günün sonunda 1000'inci hastasını kabul etti.



ADÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nin 400 iş gününde bininci hastasının tedavi edilmesi dolayısıyla kutlama yapıldı. Törene Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Törün Özer, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Şamil Akyıl, Prof. Dr. Işıl Sönmez, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hasan Onur Şimşek, öğretim üyeleri ve hastane personeli katıldı.



Prof. Dr. Bircan, hastanenin bininci tedavi edilen hastası olan ve doğuştan çene rahatsızlığı olduğu için ameliyat olan Banu Direnin'e geçmiş olsun dileğinde bulunarak; "Ege Bölgesi'ndeki Diş Hekimliği Fakültelerinde çene cerrahisi bulunan tek üniversiteyiz. Diş Hekimliği Fakültemiz gerçekten çok iyi çalışıyor. Genel Cerrahi Ünitesi inanılmaz şekilde hastalara hizmet veriyor. Bugüne kadar 141 büyük ameliyat yapıldı. 99 engelli hasta ameliyat oldu. Bu ameliyat sayısı diğer hakimliği fakültesi hastanelerinde bu oran yarıya yakın. 142 yarı sedasyonlu ameliyat, 618 çocuk ameliyatı gerçekleşti. Bu ameliyatlar arasında yapılması kolay olmayan diş çenesi kırılmış ve tümör olan vakalar da var. Şuan 400 iş gününde bininci hastamız tedavi edildi. Bu bir Diş Hekimliği Fakülteleri için bir Türkiye rekoru. Diş Hekimliği Fakültesi'nde kullanılmak üzere alınan cihazlar için 1 milyon lira harcandık" dedi.



Fakülte Dekanı Prof Dr. Törün Özer'de, "Fakültemiz yaşı küçük olmasına rağmen iyi durumda. Sadece genel ameliyat anlamında değil akademik başarısı da oldukça iyi. DUS sınavında Türkiye yedincisi Fakültemize kayıt yaptırdı. Yılların üniversitelerin tercih etmeyip bizi tercih edenler var. Fakültemiz en çok tercih edilenler arasında. Bu yıl 5 TÜBİTAK projemiz var. Ekibimizin başarında önümüzü açan Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bircan'a teşekkür ederim" diye konuştu.



1000'inci hasta olarak çene ameliyatı yapılan Banu Direnin ise, "Doğuştan bir çene rahatsızlığım vardı. Rahmetli iş adamı Sakıp Sabancı gibi alt çenem öndeydi. Burada ameliyat oldum. Herşey çok harikaydı" diyerek operasyonu yapan hekimlere teşekkür etti.



Konuşmaların ardından Rektör Bircan ile 1000'inci hasta Banu Direnin ile birlikte pasta kesti. Ardından Diş Hekimliği Fakültesi Bilimsel Araştırma Laboratuvarının açılışını kurdele keserek gerçekleştiren Bircan, "Yeni Diş Hekimliği Fakültesi 17 bin metrekarelik bu alanda 2017'de projesiyle birlikte ihalesi yapılacak. Fakültemiz şehir içerisinde kurulacak ve 5 bloktan oluşacak. Aydın'a hizmet verecek çok iyi bir hekimliği fakültesi kuracağız" diye müjde verdi.

(MB-Y)



19.01.2017 16:47:36 TSI

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