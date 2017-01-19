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Beyşehir'de yaşanan 49 çatı çökmesi AFAD'a bildirildi

19 Ocak 2017 Perşembe, 16:44
Beyşehir'de yaşanan 49 çatı çökmesi AFAD'a bildirildi
Beyşehir'de yaşanan 49 çatı çökmesi AFAD'a bildirildi

(Fotoğraflı)

Ali Rıza Önses
KONYA (İHA) - Son yarım asrın en ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü Konya'nın Beyşehir ilçesinde yağan karların erimeye başlamasının ardından biriken beyaz örtünün ağırlığını kaldıramayan 49 yapının çatısının çöktüğü tespit edildi.
Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı açıklamada, Aralık ayından bu yana Beyşehir'de aralıklarla etkisini gösteren kar yağışının ardından çatılarda biriken beyaz örtü yığınlarının ilçe genelindeki çok sayıdaki yapıda bazı olumsuzluklara yol açtığını belirtti. Kar yığınlarının ağırlığını kaldıramayan alanlarda çökmeler meydana geldiğini belirten Başkan Özaltun, "Şu ana kadar kurulan komisyonumuz tarafından hasar tespit çalışması yapılarak Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) Beyşehir Belediyesi olarak bildirdiğimiz 49 farklı yapının çatısı çökmeden dolayı zarar görmüş durumdadır. Beyşehir Belediyesi'nin de aralarında olduğu bazı resmi kurumlarımıza ait yapıların yanı sıra, özel şirket ve kişilere ait yapıların çatıları da yaşanan bu durumdan zarar görmüş bulunuyor" dedi.
Yaşanan çatı çökmelerinden kaynaklı olarak bazı besihanelerde hayvan teleflerinin olduğunu da belirten Özaltun, tek teselli kaynağının ise yaşanan bu olumsuzluklardan insan yaşamının zarar görmemesi olduğunu ifade ederek, "Bu yıl ki kış şartlarının yaşandığı bu dönemde olağanüstü günlerden geçiyoruz. Bazı olumsuzlukları olsa da kar yağışı berekettir, düne kadar yağış olsun diye el açıp dualar ediyorduk. Şükürler olsun ki Rabbim fazlasıyla verdi. Beyşehir gibi pek çok ilçemiz ve ilimizde son 30, hatta son 50 yıldır böyle kış ve kar yağışı olduğunun görülmediği ifade ediliyor. Biz yağan kara yaşattığı bazı sıkıntılar olsa da çok seviniyoruz çünkü, hem yağış bekleyen çiftçimize, hem de yaz döneminden bu yana kuraklık sorunu yaşayan göllerimize, su kaynaklarımıza bölgemizde aralıklarla yağan kar bereket getirmiştir" şeklinde konuştu.
Başkan Özaltun, geride kalan kış günlerinde Beyşehir'de çatı çökmelerinden kaynaklanan hasar tespitleriyle ilgili olarak, "İlçemiz merkez ve bağlı mahallelerinde bulunan 15 besihane ve ahır, 6 depo, 2 garaj, 1 fabrika, 3 halı saha, 1 pazaryeri, 1 köy hanı, 1 balkon, 1 kamelya, 1 prefabrik kantin, 2 cami, 6 ev, 2 dükkan, 4 düğün salonu, 4 sundurma ve tente, 1 mezbaha, 1 zıp zıp üstü tente gibi yapılara ait çatılar biriken karların ağırlığını kaldıramayarak çökmüş olup, bu yapılarda maddi hasarlar meydana gelmiştir. Beyşehir Belediyesi ve bazı resmi kurumlar gibi, çatı çökmelerinden kaynaklı zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. İnşallah, bu konuda devletimizin zarar gören kurumlar ile vatandaşlarımıza yardım eli uzatacağını, zararlarını karşılama noktasında destek sunacağını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.
(ARÖ-AH-Y)

19.01.2017 16:48:14 TSI
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