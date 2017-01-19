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Diyarbakır Havalimanı, 2016'da 1 milyon 923 bin yolcu ağırladı



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Havalimanı, 2016 yılında 1 milyon 923 bin yolcuya hizmet verdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 2016 Aralık ayında Diyarbakır Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 artış göstererek 158 bin 794'e, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 377 artışla 673'e yükseldi. Buna göre Aralık ayında hizmet sunulan toplam yolcu sayısı yüzde 9 artışla 159 bin 467 oldu. 2016 yılı Aralık ayında Diyarbakır Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak sayısı yüzde 3 artışla bin 67'e yükselirken, dış hatlar uçak trafiği ise 7 olarak gerçekleşti. Toplam uçak trafiği yüzde 4 artışla bin 96'ya ulaştı.

Havalimanı yük trafiği ise toplamda yüzde 11 artışla bin 20 ton olarak gerçekleşti.

Geçen yıl Diyarbakır Havalimanı'ndan 1 milyon 923 bin 692 yolcu hizmet alırken, hizmet verilen uçak sayısı 13 bin 804'e, yük trafiği ise 14 bin 398 tona yükseldi.

(YRT-AKK-Y)



19.01.2017 16:49:14 TSI

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