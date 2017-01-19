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İlkokul öğrencilerine trafik eğitimi

19 Ocak 2017 Perşembe, 16:46
İlkokul öğrencilerine trafik eğitimi
İlkokul öğrencilerine trafik eğitimi

(Fotoğraflı)

Gökhan Murat Göktürk
VAN (İHA)  Van'ın Çatak İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği görevlileri tarafından ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
Günümüz insanının birinci derece problemlerinden olan trafik ve trafik kazaları konusu, öğrencilerine anlatıldı. Seminerde öğrencilere; emniyet kemeri kullanımı, kaldırımdan yürümeleri gerektiği, karşıdan karşıya geçerken yayaların uyması gereken kurallar, trafik işaretleri, bisiklet binerken dikkat etmeleri gereken kurallar, küçük yaştaki çocuklar için çocuk koltuğuna oturmaları, servislere biniş ve inişlerde nelere dikkat etmeleri gerektiği konularında bilgiler verildi. Konulmuş olan kurallara uyulduğu takdirde hiçbir insanın trafik nedeni ile bir zarar görmesinin mümkün olmayacağını belirten polis memuru, sunumun ardından öğrencilere trafik dedektifleri kartları hediye etti.
Atatürk, Bilgi ve Kayaboğazı ilkokulu öğrenciler ise, trafik ile ilgili sorular sorarak, kendilerine eğitim veren polislere teşekkür ettiler.
(MSA-Y)

19.01.2017 16:48:17 TSI
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