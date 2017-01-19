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Yeşilyurt Kıyı Tesisi 'geçici deniz hudut kapısı' olarak hizmet verecek



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Samsun Valisi İbrahim Şahin, Yeşilyurt Kıyı Tesisi'nin 'geçici deniz hudut kapısı' olarak hizmet vereceğini söyledi.

Vali İbrahim Şahin, 'Yeşilyurt Kıyı Tesisi Geçici Deniz Hudut Kapısı' ile ilgili bir basın açıklaması yaptı. Vali Şahin yaptığı açıklamada, "Samsun ilimizde bulunan kıyı tesislerine 2016 yılında toplam 2.075 adet gemi geliş-gidiş yapmış ve 10.003.562 ton yük elleçlenmiştir. Yeşilyurt Kıyı Tesisi'ne 2016 yılı içerisinde toplam olarak 739 gemi gelmiş, toplamda 4.682.135 ton miktarda yük elleçlenmiştir. Ayrıca, ilimizde 2016 yılında toplamda 17.246 yerli-yabancı gemi adamı ve yolcu gelmiştir. Bunlardan 7.277 yerli-yabancı gemi adamı ve yolcu Yeşilyurt Kıyı Tesisimizi kullanarak ilimize gelmişlerdir. Bu işlemler neticesinde Yeşilyurt Kıyı Tesisi'nin geçici deniz hudut kapısı olarak tayin edilmesi talebi üzerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının uygun görüşleri doğrultusunda çalışmalar yapılarak sonuca ulaşılmıştır. Netice olarak 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 1. maddesine göre İçişleri Bakanlığının 07 Kasım 2016 tarihli oluru doğrultusunda 'Yeşilyurt Kıyı Tesisi Geçici Deniz Hudut Kapısı' olarak tayin edilmiş ve 18 Ocak 2017 tarihli valiliğimiz onayı ile adı geçen hudut kapısı 23 Ocak 2017 tarihinde faaliyetine başlayacaktır. İlimize ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

(SAM-SLH-Y)



19.01.2017 16:50:10 TSI

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