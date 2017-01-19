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Hasköy'de minik öğrencilere diş taraması



(Fotoğraflı)



Uğur Ulu

MUŞ (İHA) - Muş'un Hasköy ilçesindeki okullarda eğitim gören öğrenciler diş taramasından geçirildi.

Hasköy Toplum Sağlığı Merkezinde görevli diş hekimleri tarafından ilçeye bağlı Eşmepınar Köyü İlkokulunda eğitim gören 1 ve 2. sınıf öğrencilerinin yanı sıra anasınıfı öğrencilerine de diş taraması yapıldı. Öğrencilerin dişlerine flüorür vernik uygulaması yapan diş hekimleri, ağız sağlığı hakkında öğrencileri bilgilendirip onlara çeşitli materyaller dağıttı. Burada yapılan uygulamayla ilgili gazetecilere açıklama yapan Hasköy Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Diş Hekimi Esra Karakuş, merkez ve ilçeye bağlı toplam 27 okulda diş tarama uygulaması yaparak, 4 bin öğrencinin ağız bakımının yapıldığını söyledi.

Küçük yaştaki öğrencilere ağız bakımının öğretildiğini ifade eden Karakuş, "Bugüne kadar yapılan çalışmalar kapsamında anasınıfı ve birinci sınıflarda öğrenim gören öğrencilere yönelik rutin sağlık taraması yapılmıştır. Genel olarak göz muayenesi, diş muayenesi yapıyoruz. Yılda 2 kez yapıldığı için bu çalışmalarımız ikinci dönemde de devam edecektir. İlk dönemde şu ana kadar yaklaşık 4 bin öğrencinin sağlık taramasını yaptık" diye konuştu.

(UU-MSA-Y)



19.01.2017 16:50:24 TSI

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