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Alaplı İtfaiyesi 2016 yılında 379 olaya müdahale etti



(Fotoğraflı)



Ertuğrul Yüksel

ZONGULDAK (İHA) - Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 2016 yılı içerisinde toplam 379 olaya müdahale etti.

Alaplı Belediye İtfaiye ekipleri, 2016 yılı içerisinde Alaplı ilçe merkezi ve ilçeye bağlı köylerde meydana gelen 26 ev yangını, 55 orman yangını, 112 anız, 6 iş yeri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri, 2016 yılı içerisinde Alaplı genelinde meydana gelen 30'a yakın trafik kazasına da müdahalede bulunarak araçta sıkışan kazazedelerin kurtarılmasını sağladı. 59 eve kapı açma hizmeti, 63 canlı köpek ve büyükbaş hayvan kurtarma, 2 intihar olayı, 9 yılan yakalama olayı, 15 sel baskına giden ekipler önemli bir görevler üstlendi.

Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, ekiplere 2016 yılında gösterdikleri başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Taşkın, vatandaşları da baca temizliği konusunda uyardı.

(EY-RFK-Y)



19.01.2017 16:56:56 TSI

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