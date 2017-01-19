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Alaçam'da fırınlar denetlendi



(fotoğraflı)



Ahmet Şükrü Uluçay

SAMSUN (İHA) - Samsun'un Alaçam ilçesinde faaliyet gösteren fırınlarda ruhsat, gramaj ve temizlik denetimi yapıldı.

Alaçam Belediyesi ile İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlilerince fırınlar denetlendi. Fırınların büyük çoğunluğunda hijyen ve temizliğe dikkat edildiği tespit edildi. Eksikleri olan işletmelere tutanak düzenlenerek gidermeleri için uyarı yapıldı. Ekipler yapılan denetimlerde hijyen ve düzen noktasında örnek olan işletmelere teşekkür etti.

Fırın denetimlerinin rutin bir şekilde devam ettiğini belirten Alaçam Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Mandil, "Vatandaşlarımızın sağlığını etkileyebilecek her türlü olumsuzluğun giderilmesi önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bu amaç doğrultusunda gıdaların sağlıklı bir şekilde sofralara ulaşması için ekiplerimiz tarafından sürdürülen denetimler aralıksız devam edecektir" dedi.

(ŞU-SLH-Y)



19.01.2017 17:00:19 TSI

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