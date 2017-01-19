19 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AĞRI HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Vali Işın'dan Başkan Vekili Erat'a ziyaret

19 Ocak 2017 Perşembe, 17:00
Vali Işın'dan Başkan Vekili Erat'a ziyaret
Vali Işın'dan Başkan Vekili Erat'a ziyaret

(Fotoğraflı)

Kenan Çakır
AĞRI (İHA) - Ağrı Valisi Musa Işın, Tutak Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Erkan İsa Erat'ı ziyaret etti.
Vali Yardımcısı Ejder Demir ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci ile Tutak ilçesine gelen Vali Musa Işın, Kaymakam Erkan İsa Erat'la bir süre görüştü. Daha sonra beraberindeki heyetle Tutak Belediyesine geçen Vali Işın, görevi başında bulunmasında sıkıntı olan ya da görevden alınan belediye başkanlarının yerine yasal olarak belediye başkan vekili atamasının yapıldığını söyledi. Vali Işın, "Belediye başkan vekilliğine Tutak Kaymakamız atanmıştır. Ben bundan sonra belediye hizmetlerinin bir önceki döneme göre çok daha iyi olacağını söyleyebilirim. Tutak halkı bundan sonra daha fazla hizmet görecektir. Belediyeciliğin ne olduğunu halkımız görecektir. Daha fazla altyapı ve üstyapı hizmetlerinin olacağını görecektir. Belediyenin bütçesi tamamen halk için kullanılacaktır. Hiçbir şekilde gayrimeşru yerlere kullanılmayacaktır, harcanmayacaktır. Tamamen halk için, halkın devletten ve belediyeden daha iyi hizmet alması için kullanılacaktır. Halkımız da zaten bunun inşallah önümüzdeki süreçte ne olduğunu görecektir" diye konuştu.
(MSA-Y)

19.01.2017 17:04:25 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Patnos Toplum Ruh Sağlığı Merkezi sergi açmaya hazırlanıyor
YEREL

PATNOS TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ SERGİ AÇMAYA HAZIRLANIYOR
Milli Eğitim Müdürü Toy görevine başladı
YEREL

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ TOY GÖREVİNE BAŞLADI
Müdür Dursun, sözleşmeli öğretmenlerle bir araya geldi
YEREL

MÜDÜR DURSUN, SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ
Ağrı'da aktarlara yoğun ilgi
YEREL

AĞRI'DA AKTARLARA YOĞUN İLGİ
Ağrı'da tiyatro gösterisi
YEREL

AĞRI'DA TİYATRO GÖSTERİSİ
&quot;İhtiyaç sahipleri&quot; görevlendirmeyle sevindi
YEREL

"İHTİYAÇ SAHİPLERİ" GÖREVLENDİRMEYLE SEVİNDİ

Kardeşlik için Kızıldağ'a tırmandılar
YEREL

KARDEŞLİK İÇİN KIZILDAĞ'A TIRMANDILAR
Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama
YEREL

SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASINA TUTUKLAMA

Ağrı'daki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

AĞRI'DAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Ağrı'da kartpostallık manzaralar
YEREL

AĞRI'DA KARTPOSTALLIK MANZARALAR
Muhtarlardan Kaymakam Öztürk'e ziyaret
YEREL

MUHTARLARDAN KAYMAKAM ÖZTÜRK'E ZİYARET
İstanbul merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

İSTANBUL MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU