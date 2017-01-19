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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Şanlıurfa'dan Halep'e bin 152 yardım tırı gönderildi

19 Ocak 2017 Perşembe, 17:02
Şanlıurfa'dan Halep'e bin 152 yardım tırı gönderildi
Şanlıurfa'dan Halep'e bin 152 yardım tırı gönderildi

(Fotoğraflı)

Bekir Basmacı
ŞANLIURFA (İHA) - Hayrat İnsani Yardım Derneği tarafından başlatılan 'Halep için harekete geç' yardım kampanyası kapsamında Halep'e 2 TIR yardım malzemesi gönderilirken, toplamda ise bin 152 yardım TIR'ı gönderildi.
Şanlıurfa'da çeşitli yardım kuruluşları ile dernekler tarafından başlatılan Halep' yardım kampanyalarında toplanan malzemeler tırlarla gönderilmeye devam ediyor.
Şanlıurfa Hayrat İnsani Yardım Derneği tarafından bugün 2 tır yardım malzemesi gönderildi. Hafta içerisinde de Şanlıurfa'dan 5 yardım tırının yola çıktığını söyleyen Hayrat İnsani Yardım Derneği bölge Koordinatörü Abdullah Toprak, "Suriye savaşının başladığı ilk günden beri gerek Hayrat Vakfı olarak gerekse Hayrat İnsani Yardım Derneği olarak Suriye'deki mazlumlara umut olmak için yardımlarımız devam ediyor" dedi.
Halep'te yaşanan katliamdan sonra Türkiye genelinde başlattıkları 'Halep için harekete geç' kampanyası kapsamında ise toplamda bin 150 tır yardım malzemesi gönderdiklerini söyleyen Toprak "Bin 152'nci tırımız da bugün yola çıktı. Şanlıurfa'dan ise bu hafta içinde beşinci tırı göndereceğiz. Şanlıurfa'dan gönüllülerin yaptığı bağışlarla bir hafta içerisinde beşinci tırı gönderiyoruz. Buradan tüm bağış yapanlara teşekkürlerimi sunuyorum. Hayrat İnsani Yardım Derneği olarak binlerce mazlum ailelere yardımlarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.
(BB-OE-Y)

19.01.2017 17:06:16 TSI
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