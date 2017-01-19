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Sarıgöl'de sulama alanı 23 bin dekara çıkıyor



(Fotoğraflı)



Vehbi Sarıhan

MANİSA (İHA) - Sarıgöl ovasının sulama kaynağı Buldan Barajı'na yapılacak dev yatırımla birlikte 11 bin dekarlık sulama alanı 23 bin 370 dekara çıkacak.

AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Muhammet Toy ve Sarıgöl Sulama Birliği Başkanı Halil Duran Buldan Barajı kapalı sistem şantiyesini ziyaret etti. Ziyaret sırasından incelemelerde bulunan Sarıgöl Sulama Birliği Başkanı Halil Duran, kapalı sistem sulama için 84 kilometre uzunluğuna dev su borularının döşeneceği bilgisini verdi. Barajdan daha önce vahşi sulama yapıldığını belirten Başkan Duran, "Bu su kaybına neden olmakta. Kapalı sisteme geçmek için gerekli planlamalar yapıldı ve ihalesi tamamlandı. Buldan barajımızın kapalı sistem olması için gerekli dev borular gelmeye başladı. 84 kilometre boru döşenecek olup, damlama sistemi için 500 adette vana konulacak. Kapalı sistem olduğunda 23 bin 370 dekarlık tarım alanına su vereceğiz. Eskiden ancak 11 bin dekarlık alan sulanmaktaydı. DSİ'nin bölgede en büyük yenileme yatırımı olarak bilinen Buldan barajının kapalı sisteme geçme maliyeti ise 26 milyon 600 bin TL tutarında" dedi.

Sarıgöl AK Parti İlçe Başkanı Muhammet Toy ise "İlk etapta Baraj ile Bahadırlar Mahallesi arasındaki tarım alanları 2017 yılı sonuna kadar damlama sistemine geçecek. Diğer bir müjde ise Sarıgöl'ün Alemşahlı ve Karacaali Mahallelerine iki adet gölet yapımı için planmaları devam etmekte önümüzdeki günlerde ihalesi yapılacak. Bu vesile ile ilçemize bölgenin en büyük yenileme yatırımını, gölet yapılmasında yardımcı olan Manisa AK Parti Milletvekillerime, DSİ İzmir Bölge Müdürümüz Sayın Hayati Çelenk'e teşekkür ederim" diye konuştu.

(VS-AY-Y)



19.01.2017 17:06:38 TSI

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