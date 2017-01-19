Halep'e Malatya'dan bir yardım eli daha
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MALATYA (İHA) - Malatya Sıla Derneği Türk Kızılayı ile ortaklaşa olarak Halep için yardım kampanyası düzenledi. Toplanan yardımlar Haleplilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.
İnsanlık dramının yaşandığı Halep'e Malatya'dan bir yardım da Sıla Derneğinden geldi. Türk Kızılayı ile ortaklaşa düzenlenen yardım kampanyası sonucu toplanan yardımlar tırlarla Haleplilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.
Yardım kampanyasına verdikleri destekten dolayı Malatyalılara teşekkür eden Sıla Derneği Başkanı Alaaddin Günata, İslam Ümmetinin böylesine zor günlerde birbirine kenetlenmesi gerektiğinin altını çizdi.
(BT-OE-Y)
19.01.2017 17:07:04 TSI
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