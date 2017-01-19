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Öğrencilere tiyatro gösterisi düzenlendi



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Akçakoca Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ilçe merkezinde bulunan ilkokullarda okuyan 1.ve 2.sınıf öğrencilerine karne hediyesi olarak iki gün boyunca günde iki seans halinde eğitici ve bilgilendirici tiyatro gösterisi düzenledi.

Çocukların büyük ilgi gösterdiği tiyatro gösterisi ile ilgili bilgi veren Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için yarı yıl tatili öncesi öğretmenevi konferans salonunda iki gün boyunca sabah ve öğle seansı olmak üzere iki seansta "Aslan Kral Kocadiş ile Tırmık" adlı tiyatro oyunları gösterimi yapıldı. Bu kapsamda sabah ve öğlenden sonra sahnelenen iki seansı yüzlerce çocuk izledi. Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında bu tür faaliyetlerimiz ilerleyen günlerde devam edecektir. Tüm çocuklarımızı eğitim dönemi boyunca gösterdikleri gayret için kutluyor, şimdiden iyi tatiller diliyorum" diye belirtti.

(TT-AY)



19.01.2017 17:05:18 TSI

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