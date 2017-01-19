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Berdan Nehri 1. etap projesinin temeli atıldı

19 Ocak 2017 Perşembe, 17:04
Berdan Nehri 1. etap projesinin temeli atıldı
Berdan Nehri 1. etap projesinin temeli atıldı
- Başkan Can: "Hayallerimize emin adımlarla kavuşuyoruz"

(Fotoğraflı)

Ersoy Yalçın
MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye tarafından D-400 karayolu ile Molla Kerim Köprüsü arasında kalan alan yaptığı Berdan Nehri 1. Etap projesinin temeli atıldı.
Belediye Başkanı Şevket Can, Tarsusluların bir hayalini gerçekleştireceklerini, buranın Çukurova'nın gerdanlığı olacağını söyledi. Can, "Burası sağlı ve sollu yaklaşık 100 dönüm bir alana tekabül etti, gerçekten Çukurova'nın gerdanlığı olabilecek ve olabileceğini iddia ettiğimiz bir projemizdir. Sağolsun yüklenici firma da ihaleye çıktı, yaklaşık KDV dahil 15 milyon Tl ile bu inşaatımız bugün başlamıştır. İnşallah bu yılın sonunda da burası hizmete geçecektir. Mevcut projemizin içinde yürüyüş yolları, şuan ki kürsümüzün önündeki taşlardan oluşacak, balıkçı lokantaları, çay bahçeleri, kaykay pisti, çocuk oyuncak alanları, kamelyalarla, oturma grupları, peyzaj düzenlemeleriyle gerçekten nezih bir ortam olacaktır. Bizim idealimiz ve hedefimiz, şu anda D-400 ile Molla Kerim köprüsü arasında kalan 1. etabı gerçekleştirmiş bulunuyoruz, ama hedefimiz Devlet Bahçeli Bulvarına kadar, yaklaşık 6,5 km.lik bu alanı aynı bu ayarda peyzaj düzenlemesini yaparak, Berdan Nehrinin sağından ve solundan yeşil bandı oluşturarak baraja gitmek. Halkımızı D-400 bulvarıyla, Devlet Bahçeli bulvarını birleştirerek ve Adana ve Mersin'i Eskişehir Porsuk Çayından daha nezih bir ortam olacak şekilde hazırlamayı amaçlıyoruz. Karşı tarafımızda fuar alanı olarak nitelendirdiğimiz yer yaklaşık olarak 390 dönüm alana tekabül ediyor. Buranın 260 dönüm alanını sayın başkanımız kamulaştırdı. Açıklama getirmek gerekirse 260 dönümlük alanı kamulaştırmanın bedeli 100 trilyon, yani yeni parayla 100 milyon Tl. Göze gözükmeyen bir hizmet, şu anda karşınızda görmüş olduğunuz 260 dönümlük alan Tarsus Belediyesine aittir. Bir atasözü vardır çıraklığını yapmadığın bir işin ustalığını yapamazsın. Biz Cenabı Allah'ın izniyle bu işin çıraklığından geliyoruz, çıraklığından geldiğimiz gibi yıllarca mesleğimiz ve işimiz belediyecilik, bizim farkımız ayrım yapmayışımız, adaletli, şeffaf bir yönetim anlayışımızla 45 mahallemize eşit hizmet götürüşümüzdür. Cenab-ı Allah bu düşüncemizden bizi ayırmasın. Bu Berdan Nehrimizin üzerinde 2 adet köprü yapılacaktır. Birincisi Fevzi Çakmak ve Tozkoparan Zahit mahallesini birleştirecek olan köprü ikincisi Kavaklı ve Fahrettinpaşa mahallelerimizi birleştirecek olan köprümüzdür. Sağolsun bu köprüleri de Büyükşehir Belediye Başkanımız yaptıracağını söylemiştir. Hepinizin huzurunda şahsım, kurumum ve Tarsus halkı adına sayın başkanımıza şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.
Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal ise bugün burada Berdan nehrine gerdanlık takıldığını söyledi. Ünal, "Berdan nehri, ilk geldiğimde bir külfet idi. Tabi 15 gün önce deselerdi ki "Kaymakam Bey burada temel atma törenine katılacaksınız." Kimse inanmazdı, ben de inanmazdım. Bakıyoruz ki, bugün burada Berdan nehrine güzel bir gerdan takılıyor" şeklinde konuştu.
Daha sonra söz alan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Berdan Nehri projesinin hayırlı olmasını diledi. Kocamaz, "Yine bir hayırlı hizmetin başlangıcında sizlerle beraber olmaktan ve mutluluğunuzu paylaşmaktan çok büyük bir onur duyduğumu belirtiyorum. Yapmak gerçekten zor proje hazırlayacaksınız, arazi hazırlayacaksınız, kaynak hazırlayacaksınız, işi takip edeceksiniz, ben biliyorum Şevket Bey Ankara'ya bu proje için en az 20 defa gitmiştir. Bu projenin hayata geçmesi önemli ama onun korunması çok daha önemlidir. İlk önce 82 Evler Mahallesi'ndeki vatandaşlarımız buraya sahip çıkmalıdır. Önemli olan kentsel dönüşümün bir an evvel hayata geçirilmesidir. Kentsel dönüşümü hayata geçirmek gerçekten insanlarımızın anlayışı bakımından en çok zorlandığımız konu ama olmazsa da olmaz. Eğer bir kent gelişecekse, bir kent yaşanılabilir bir kent haline gelecekse bu kentsel dönüşümü sosyal donatılarıyla yollarıyla diğer sosyal tesisleri ile mutlaka donatmamız gerekiyor, mutlaka hayata geçirmemiz gerekiyor. Onun için buradaki arkadaşlarımızın hepsi kentsel dönüşümde bir gönüllü olarak bu kentin geleceğini yönlendirmelidir. İnşallah bugün başlayan bu Berdan yolculuğu baraja kadar devam eder. Hep birlikte bunları görmeyi de Cenab-ı Allah bizlere nasip eder diyorum" dedi.
Tarsus Avcılar Kulübü, Tarsus Sportif Olta Balıkçılığı ve Su Hayatı Koruma Derneği ve Mersin Yelken ile Mersin Yelken İhtisas ve Yat Spor Kulübü üyeleri, Berdan Nehrinde mini bir gösteri yaptılar.
(ERY-Y)

19.01.2017 17:09:12 TSI
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