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Kazaya müdahale ederken yaralanan polis memuru şehit oldu



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AYDIN (İHA) - Aydın-İzmir otoyolunda 11 Ocak'ta meydana gelen trafik kazasına müdahale ederken başka bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru İbrahim Karaarslan şehit oldu.



Aydın-İzmir otoyolunda 11 Ocak 2016 tarihinde gizli buzlanma yüzünden meydana gelen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralanmıştı. Meydana gelen ilk kazaya müdahale eden Aydın Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İbrahim Karaarslan, bölgede kontrolden çıkan bir otomobil ile bariyer arasında sıkışarak ağır yaralanmıştı.



Durumu ağır olan polis memuru İbrahim Karaarslan, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. 12 Ocak öğle saatlerinde beyin ölümünün gerçekleştiği bildirilen Karaarslan'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün öğleden sonra hayati fonksiyonlarının sona ermesi sonucu şehit olduğu öğrenildi.

(MB-Y)



19.01.2017 17:05:21 TSI

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