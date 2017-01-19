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Patnos Toplum Ruh Sağlığı Merkezi sergi açmaya hazırlanıyor

19 Ocak 2017 Perşembe, 17:08
Patnos Toplum Ruh Sağlığı Merkezi sergi açmaya hazırlanıyor
Patnos Toplum Ruh Sağlığı Merkezi sergi açmaya hazırlanıyor

(Fotoğraflı)

Faruk Yavuz
AĞRI (İHA)  Ağrı'nın Patnos Devlet Hastanesi Başhekimi Muslih Ökten, Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi gören 40 hastanın sergi açmaya hazırlandığını söyledi.
Açıklamalarda bulunan Maslih Ökten, Patnos Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) ekinin hastalara kendi evlatlarıymış gibi baktığını belirtti. Tedavi gören 40 hastanın sergi açmaya hazırlandığını ifade eden Ökten, "Merkezimizde 40 hastamız tedavi görmektedir. Hemen hemen bütün hastalarımız düzenli bir şekilde merkeze gidip geliyorlar. Gelemeyen hastalarımızı da biz bizzat evlerinden alıp tedavilerini aksatmadan merkezimize getiriyoruz" dedi.
Patnos Devlet Hastanesi Müdürü Erkan Kuruş ise, tedavi gören hastaların kendi evlerindeymiş gibi rahat olduklarını belirterek, "Personellerimiz onlarla bire bir ilgileniyorlar. Yapmış oldukları sosyal beceri eğitimlerinde resim, müzik, el sanatları, keçe tasarımı, ebru, hat yapımı, boncuk, takı tasarım, örgü gibi eserleri ise önümüzdeki günlerde hastane bünyemizde sergileyeceğiz. Sergiye de tüm Patnoslu hemşehrilerimizi davet ediyoruz" dedi.
(MSA-Y)

19.01.2017 17:13:15 TSI
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