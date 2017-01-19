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Kaymakam Sırmalı Yeni Halk Eğitimi Binasını ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - Edremit Halk Eğitimi Müdürlüğüne tahsis edilen yeni binayı ziyaret eden Kaymakam Sırmalı kurslar ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç ile birlikte Edremit Halk Eğitimi Müdürlüğüne yeni tahsis edilen binayı ziyaret ettiler. Bina içinde devam eden kursları inceleyen Kaymakam Sırmalı, Halk Eğitimi Müdürü İsmail Damar'dan bilgiler aldı.

Halk Eğitimi Müdürü İsmail Damar "Bugün Sayın Kaymakamımız Ali Sırmalı ve Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Koç kurumumuzu ziyaret ettiler. Kendilerine yürütülen çalışmalarımız hakkında bilgi verirken kendileri kursiyer ve hocalarımızla uzun uzun sohbet etmişlerdir. Tahsis edilen hizmet binamızı yerinde inceleyen Sayın Kaymakamımız hem bu binada yapılan çalışmalarımız hem de yeni yapılacak hizmet binamızla ilgili bilgi akarak gerekli talimatları vermiştir. Gösterdiği ilgi ve nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum."dedi.

(EME)



19.01.2017 17:14:27 TSI

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