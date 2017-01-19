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Ak Parti Yürütme Kurulu'ndan protokol gezisi



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ERZURUM (İHA) - Yeni yönetim kurulunun oluşması sonrasında hızlı bir çıkış yapan İl Başkanı Mehmet Emin ÖZ, düzenlediği basın toplantısı sonrasında Erzurum protokolünü ziyaret için kolları sıvadı. İlk olarak Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i makamlarında ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Öz ve beraberindeki yürütme kurulu üyeleri hizmet noktasında neler yapılabilirliğinin konuşulması için görüş alışverişinde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in hayırlı olsun temennilerinin yanı sıra hizmet seferberliğinde birlikte hareket etmeleri noktasında önerisine Başkan Öz'de destek verdi. İl Başkanı Öz, ziyaretinde yerel yönetimlerin vatandaşa gitmesinde siyasi kuruluşlar olan partilerin önemine değindi. Öz, "Muhalefeti ile iktidarıyla Erzurum'da siyasi parti kuruluşları mutlak surette sorunların tespitinde çözüm önerilerinde bulunmak kaydıyla girişimlerde bulunmalıdır. İktidar Partisinin Erzurum yönetimi olarak halkımızın beklentilerinin çözüm bulması için çabalarımız sürecektir" diye konuştu.

ÖZ; MÜLKİ YÖNETİMLERLE'DE KOORDİNASYONUMUZ SÜRECEK

Beraberinde Yürütme Kurulu üyeleri ile birlikte Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'nu ziyaret esnasında da sıcak diyalogların yaşandığı görüldü. Vali Azizoğlu'nun Erzurum'un sorunlarına vakıf olmasının beraberinde sorunların çözümünde geç kalınmayacağını gösterdiğine dikkat çeken AK Parti İl Başkanı Öz, bundan sonra yapacakları il ve ilçe gezilerinde de özellikle Sivil Toplum Kuruluşları ve vatandaşların beklentilerini rapor halinde ilgili yerlere aktaracaklarını söyledi. İl Başkanı Öz, çok farklı bir anlayış ile vatandaşın daima yanında olacaklarının ve olmaları gerekliliğinin önemine vurgu yaptı. Vali Azizoğlu'nun halk toplantıları düzenlemesi ile Türkiye'de bir ilki başlattığına dikkat çeken ÖZ, "Sayın valimizin bu girişimi rutinin dışında yalnızca çözüm odaklı yapılmış bir uygulamadır. Bu uygulamanın yalnızca belediyelerle sınırlı olmaması gerekli idi" şeklinde konuştu.

(ERZ-AT-Y)



19.01.2017 17:16:19 TSI

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