Ayvalık Muhtarlar Derneği'nden Voleybol Turnuvası
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Suat Salgın
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Muhtarlar Derneği tarafından bir voleybol turnuvası düzenlendi.
Ayvalık'ta voleybol severleri bir araya getirmenin yanı sıra ilçedeki mahalleler arasında birlik ve beraberlik temelinde yükselecek dostlukların pekiştirilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen turnuvaya son başvuru tarihinin 27 Ocak olduğu öğrenildi.
Ayvalık Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda 6 Şubat'ta başlayacak olan turnuvada takımların eşleşmesini sağlayacak kura çekiminin ise 1 Şubat'ta gerçekleşeceği bildirildi.
'Takımını Kur Sende Katıl' sloganıyla düzenlenen turnuvanın giderleri için her takımın 200 lira katılım ücreti ödeyeceği ve turnuvaya katılmak isteyen takımların 150 Evler Mahalle Muhtarlığı'na başvurabilecekleri belirtiliyor.
Düzenledikleri turnuvayla ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan Ayvalık Muhtarlar Derneği Başkanı ve 150 Evler Mahallesi Muhtarı Yener Koşvar, toplumda herkesin dayanışma halinde olması gerektiği kötü bir süreçten geçildiğine işaret ederek, "Sporun birleştirici gücüne inanarak, ilçemizde mahalleler arasında birlik ve beraberliği sağlamak ve turnuvaya katılacak sporcular arasında yeni dostluk köprülerinin kurulmasını sağlayacak böylesi bir organizasyonu hayata geçirmek istedik. Bu amaçla düzenlediğimiz organizasyona tüm sporseverleri bekliyoruz. Bu turnuvanın gerçekleşmesinde emeği geçen ve bize destek veren Metin Burgaz arkadaşımıza da sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.
(SS)
19.01.2017 17:17:17 TSI
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