Kaymakam Üçer, başarılı sporcuları konuk etti
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Nurhan İçmez
TOKAT (İHA) - Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, Tokat il birincisi olan hentbol takımını makamında konuk etti.
Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, Tokat il birincisi olan Yeşilırmak Anadolu Lisesi genç kız ve genç erkek hentbol takımının sporcuları Okul Müdürü Yunus Bulut ve okul öğretmeni Osman Çalışkan'ı makamında kabul etti. İl birinciliği şampiyonluk kupaları ile birlikte yaptıkları ziyarette sporcular adına genç kız hentbol takımı kaptanı Ayşegül İç, Kaymakam Üçer'e çiçek takdim etti. Kaymakam Üçer, genç sporcular ve öğretmenlerini tebrik ederek, "Bölge birinciliği müsabakalarında da aynı başarıyı göstereceğinize inanıyor, şimdiden başarılar diliyorum" dedi.
Yeşilırmak Anadolu Lisesi kız ve erkek hentbol takımları 17-21 Şubat 2017 tarihlerinde düzenlenecek olan bölge birinciliği müsabakalarında Tokat'ı temsil edecekler.
(Nİ-SLH-Y)
19.01.2017 17:17:19 TSI
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