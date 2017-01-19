Vali Taşyapan'dan Kaymakam Uçar'a ziyaret
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VAN (İHA) - Van Valisi İbrahim Taşyapan, Tuşba ilçesinde göreve başlayan Kaymakam Meral Uçar'ı ziyaret etti.
Vali İbrahim Taşyapan, İçişleri Bakanlığının 1 Aralık 2016 tarih ve 2016/861 sayılı Müşterek Kararnamesi ile Şanlıurfa Vali Yardımcılığından Tuşba Kaymakamlığına atanan Meral Uçar'ı makamında ziyaret etti. Vali İbrahim Taşyapan, Kaymakam Uçar'a yeni görevi dolayısıyla hayırlı olsun ve başarı dileklerinde bulundu.
(MSA-Y)
19.01.2017 17:18:30 TSI
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