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Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde karne heyecanı

19 Ocak 2017 Perşembe, 17:17
Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde karne heyecanı
Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde karne heyecanı

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde bu yıl eğitim alan bin 300 kursiyer anne ve çocukları, sertifika ve karnelerini Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı'nın elinden aldı.
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın Eğitim Kenti Tuzla vizyonunda anne ile çocuğu eğitimde aynı çatı altında buluşturan Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde 3. eğitim yılının ilk dönemi sona erdi. 6 şubede bin 300 anne ve 3-6 yaş aralığındaki çocuklar, sertifika ve karne heyecanı yaşadı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı, Yayla Mahallesi şubesinde düzenlenen karne törenine katıldı. Başkan Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı, kursiyer annelere sertifikalarını, çocuklara da yarıyıl karnelerini verdi. Yazıcı çifti, çocuklarla birlikte pasta kesti.
Kursiyer anneler, kendilerine sunulan hizmetler nedeniyle Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı'ya teşekkür etti.
(HB-AŞ-Y)

19.01.2017 17:22:14 TSI
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