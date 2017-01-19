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Vali Dağlı'nın eşi şehit yakınları ile bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Vali Zülkif Dağlı'nın eşi Nurgül Dağlı, şehit aileleriyle birlikte kahvaltı yaptı.

Vali Zülkif Dağlı'nın eşi Nurgül Dağlı şehit eşleri ile bir arada olmak, acılarını bir nebzede olsa da hafifletmek ve şehit eşleri arasında kaynaşmayı sağlamak üzere kahvaltıda bir araya geldi. Sohbet ve kaynaşma amacıyla düzenlenen kahvaltı da samimi ve duygusal anlar yaşandı. Kahvaltı sonrası Nurgül Dağlı tarafından şehit ailelerimizin çocuklarına çeşitli hediyeler verildi. Kahvaltı programı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

(AY)



19.01.2017 17:23:00 TSI

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