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Devrek Hamidiye Anadolu Lisesi okul aile birliğinden okul değişimine tepki

19 Ocak 2017 Perşembe, 17:20
Devrek Hamidiye Anadolu Lisesi okul aile birliğinden okul değişimine tepki
Devrek Hamidiye Anadolu Lisesi okul aile birliğinden okul değişimine tepki

(Fotoğraflı)

Fikri Erdem
ZONGULDAK (İHA) - Devrek'te faaliyetlerini sürdüren Hamidiye Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği okullarının değiştirilecek olmasına tepki gösteriyor.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinin en eski okullarından olan Devrek Hamidiye Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği başkan ve yönetim kurulu üyeleri okullarının bir başka okul ile değiştirilecek olmasından dolayı tepki gösteriyorlar. Konuyla ilgili gerekli yerlere gerek yazılı ve gerekse sözlü olarak müracaatta bulunduğunu söyleyen Okul Aile Birliği Başkanı Yekiz Bakır, "Devrek Hamidiye Anadolu Lisesi'nin okul aile birliği üyesi ve velisiyim. Okulumuz Devrek ilçesinin en köklü okulu olmakla beraber 60 öğrenci kapasiteli yatılı yurda sahiptir, okulumuz öğrenci sayısı fazla olması gerekçesiyle Ahmet Taner Kışlalı ortaokulu tarafından yer değiştirmek isteniliyor. Ancak Ahmet Taner Kışlalı ortaokulunun bulunduğu okul hiç bir şekilde lise öğrencisine uygun bir okul değildir. Kapalı spor salonu laboratuvarı olmamakla beraber tapusu bile bulunmamaktadır. Ortaokulun öğrenci sayısının fazla olmasının nedeni adrese dayalı öğrenci almaması Devrek ilçesinin her bölümünden öğrenci toplayarak okul mevcudunu artırıp ikili öğretim yapmak zorunda kaldıklarından okul değiştirmek istemeleri veliler olarak bizi çocuklarımızı mağdur etmektedir. Ayrıca yatılı yurtta kalan 60 öğrencimiz ve bu yurtta çalışan personel okul değişikliği olursa mağdur olacaklardır. Çözümün okul değiştirmekte değil kapasitesi kadar öğrenci alması ve diğer boş bulunan okullara yönlendirilmelerini istiyoruz. Bizlerin olduğu kadar Ahmet Taner Kışlalı okulunun velileri de okullarının değiştirilecek olmasına tepki göstermektedirler. Bizler gerekli yerlere müracaatımızı yaptık ilgililerin konuya duyarlı olmasını bekliyoruz ilçede o kadar alternatif varken neden bizim okul? Bir anlam veremiyoruz" diye konuştu.
(FE-SÖ-Y)

19.01.2017 17:25:27 TSI
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