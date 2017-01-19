YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Çelik: "Daha güzel bir Şehzadeler için çalışıyoruz"

Başkan Çelik: "Daha güzel bir Şehzadeler için çalışıyoruz"



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediyesi yaptığı yeşil alan ve park çalışmaları ile vatandaşın beğenisini topluyor. Yaşanabilir bir Şehzadeler'i oluşturmak için çalıştıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Halkımızın daha güzel bir Şehzadeler'de huzur içinde yaşaması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Şehzadeler Belediyesi kurulduğu 2014 yılından bu yana ilçe genelinde yaptığı yeşil alan ve çocuk oyun parklarıyla Şehzadeler halkının beğenisini topluyor. Göreve geldikten sonra Şehzadeler ilçesinin 65 mahallesinde park ve yeşil alan çalışmalarını başlattıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Şehzadeler Belediyesi olarak göreve geldiğimiz ilk yıl zorlu bir kuruluş süreci yaşadık. Ancak bir yandan kuruluş sürecimizi tamamlarken bir yandan da hızlı bir şekilde Şehzadeler'de yaşayan 170 bin vatandaşımıza da eşit şekilde hizmetlerimizi ulaştırdık. Bir şehir için tüm hizmetler çok önemlidir ancak şehrin çocukları da çok önemlidir bu bağlamda Şehzadeler Belediyesi olarak yeşil alanlara büyük önem verdik. Hızlı bir çalışma ile Karaağaçlı Mahallemizde Park ve Bahçe şantiyemizi kurarak şantiyemizin içerisinde şehrimizin yeşil alanlarında kullanılacak olan çiçeklerin yetişmesi için fidanlığımızı kurduk. İlçemizde parklar, okullar ve camilerde uygun alanlara toplamda 1250 adet oturma bankı montajı yaptık. Ayrıca bazı parklarımızda ve mahallelerimizin meydanlarında ailelerin rahatlıkla otura bilmeleri için 200 adet kamelyanın da montajını yaparak vatandaşlarımızın özellikle yaz aylarında rahatça parklarda vakit geçirmesini sağladık. Bugüne kadar yapmış olduğumuz park ve yeşil alanlara toplamda 41 bin metrekare hazır çim serimi, 110 bin metrekare alana çim ekimi yaptık. İlçe genelinde parklar ve yeşil alanlara toplamda 635 bin mevsimlik çiçek, 113 bin adet ağaç ve çalı grubu dikimini yaptık ayrıca Çocuklarımızın parklarda rahatça oynaya bilmeleri için çocuk oyun gruplarının olduğu alanlara toplamda 17 bin 650 metrekare kauçuk montajını yaptık. Park alanları oluştururken engelli çocuklarımızı da unutmadık bu noktada Manisa'da ilk olarak engelsiz park projesini hayata geçirdik. Vatandaşlarımızın rahatlıkla spor yapabilmeleri için parklara 36 takım spor aleti montajını yaptık. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar ilçemizde toplamda 61 adet çocuk oyun gurubunu kazandırdık. Halkımızın daha güzel bir Şehzadeler'de yaşaması için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" dedi.

(SC-Y)



19.01.2017 17:27:13 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER