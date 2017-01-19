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Korkuteli'den bin 149 mektup



(Fotoğraflı)



Adem Durmaz

ANTALYA (İHA)- Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tüm ülke genelinde başlattığı, "Gençlerden Ecdada Mektup 15 Temmuz Şehitlerine" mektup yarışmasına Antalya'nın Korkuteli ilçesi'nden Bin 149 mektup gönderildi.

"Gençlerden Ecdada Mektup 15 Temmuz Şehitlerine" mektup yarışmasına Korkuteli ilçesi'nden bin 149 mektup gönderildi.

Gençlik ve Spor Korkuteli ilçe Müdür vekili Hasan Karatopak, gönderilen mektupların uzman kişiler tarafından değerlendirileceğini söyledi.

(AD-Y)



19.01.2017 17:27:40 TSI

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