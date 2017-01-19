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Başkan Yiğit'ten Çevre Bakanlığı'na ziyaret



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan ile Ankara'da bir araya geldi.

Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan ile 2017 yılı içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde ilçede yapılması düşünülen bazı projeler hakkında görüşmeler yaparak destek istedi.

Ziyaret ile ilgili bilgiler veren Başkan Yiğit; "Sayın Bakan Yardımcımız ile önemli bir görüşme gerçekleştirdik ve yararlı da oldu. Kendisine gösterdiği yakınlıktan dolayı teşekkür ediyorum. 2017 yılının Yığılca Belediyesi adına çok daha farklı geçmesi anlamında projelerimizi bizzat bakanlıklar nezdinde takip ediyoruz. Kısacası işimizi insanımızın memnuniyeti doğrultusunda yapmaya özen gösteriyoruz. Çalışmalarımıza katkı veren her kurum, kuruluş ve yetkililere teşekkür ediyorum" dedi.

(AY)



19.01.2017 17:28:13 TSI

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