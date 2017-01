YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. GSO ve KSO ortak komite Toplantısında buluştu

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ile hazır yemek, çikolata ve şekerleme sektörüne yönelik ortak komite toplantısı yapıldı.

Gaziantep Sanayi Odası ve Kocaeli Sanayi Odasının tanıtım sunumlarının yapıldığı toplantıda gıda sektörünün yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu. Gaziantep'in ve Kocaeli'nin ihracatıyla ve projeleriyle ülke ekonomisine yaptığı katkılar üzerine görüşler belirtildi.

Gıda sektöründe kullanılan malzemelerin kaliteli ve sağlıklı olması gerektiğinin ifade edildiği toplantıda, Türkiye'nin ekonomisinin büyümesi için daha fazla gayret gösterileceği kaydedildi.

Karşılıklı dilek ve temennilerin paylaşıldığı toplantı hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

Toplantıya, Gaziantep'ten, Çelikler Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. firma yetkilisi Arif Çelik, Ergün Çikolata Gofret, Çiklet Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. firma yetkilisi Çelebi Ergün, Kolukısa Kalori Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. firma yetkilisi Ersan Kolukısa, Çelikkan Yemek Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. firma yetkilisi Adil Ufacık Kocaeli 'den ise MUB Yemek Toptan Gıda inşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. firma yetkilisi Mihriban Bilen ile Öz Can Pişmaniye Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. firma yetkilisi Murat Can katıldı.

